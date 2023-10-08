Кито, 8 октября, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Седьмой обвиняемый по делу об убийстве Фернандо Вильявисенсио, кандидата в президенты Эквадора, убит в тюрьме в провинции Пичинча. Об этом 7 октября сообщило агентство Associated Press со ссылкой на службу исполнения наказаний.

Иван Шилов ИА Регнум Фернандо Вильявисенсио

Детали гибели заключённого не сообщаются, его гражданство не указывается. В заявлении тюремного ведомства погибший назван «Хосе М», без указания национальности и других деталей.

Уточняется, что седьмой фигурант дела об убийстве кандидата в президенты был убит на следующий день после гибели других шести обвиняемых по данному делу.

Убийство семи обвиняемых по одному и тому же делу об убийстве политика, выдвигавшего свою кандидатуру на пост главы Эквадора, произошло чуть больше чем за неделю до проведения второго тура президентских выборов в Эквадоре. Отмечается, что сейчас перед официальными лицами стоит сложная задача — объяснить, как можно было допустить гибель всех семи ключевых обвиняемых в убийстве политика Вильявисенсио.

Отмечается, что из-за убийств в тюрьмах действующий президент Эквадора Гильермо Лассо прервал зарубежную поездку. По его распоряжению шестеро других фигурантов по делу были переведены в другие места. Было уволено руководство службы исполнения наказаний и следственного подразделения национальной полиции. В отношении начальника тюрьмы в Гуаякиле, где содержались погибшие шестеро обвиняемых по делу об убийстве Вильявисенсио, возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА Регнум сообщало, что тела шести человек, убитых 6 октября в тюрьме «Литораль» в эквадорском Гуаякиле, были опознаны как колумбийцы, обвиняемые в убийстве кандидата в президенты страны.

Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборного митинга 9 августа на митинге в Кито, были ранены ещё девять человек. По информации Генеральной прокуратуры Эквадора, подозреваемый в убийстве Вильявисенсио, который ранее получал угрозы, скончался от огнестрельных ранений. Ему трижды выстрелили в голову, мужчина умер на месте. На следующий день президент Эквадора Лассо объявил в стране режим чрезвычайного положения республиканского масштаба.