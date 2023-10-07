Баку, 8 октября, 2023, 02:41 — ИА Регнум. Новые конфликты на Южном Кавказе могут разгореться по вине Франции, поставляющей Армении вооружение, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Поставки Армении оружия со стороны Франции служат не миру, а новому противостоянию. Если в регионе возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого», — приводит словам Алиева «РИА Новости».

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана назвало лицемерием заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отказе Азербайджана и Турции от участия в саммите Европейского политического сообщества в Гранаде. В ведомстве отметили, что каждому из участников встречи в Испании известно о том, что Франция выступила против участия Турции в саммите.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября в Нагорном Карабах начались боевые действия. В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что целью вооружённых сил республики являются исключительно военные объекты. Напомним, осенью 2022 года в Праге прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. В ходе переговоров армянская сторона признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

21 сентября представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков сообщил о завершившихся в Евлахе переговоров, в ходе которых Баку передал Еревану проект мирного соглашения, которое может «положить конец десятилетиям кризиса и вражды».

Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах заключить мирный договор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на пятистороннем саммите в испанской Гранаде. При этом он выразил сожалению из-за отказа азербайджанского лидера от поездки на встречу.