Москва, 8 октября, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Росавиация объявила о вводе ограничений на ночные рейсы из России в Израиль в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в израильском государства.

MoukhametovR Аэропорт

«Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты Государства Израиль до особых распоряжений», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства 7 октября.

Ограничения вступят в силу в воскресенье, 8 октября, в 03:00 по московскому времени. Отмечается, что авиакомпании получили указания по соблюдению федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных или отменённых рейсов необходимых услуг, в том числе возможность по возврату и обмену билетов.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября в Министерстве обороны Израиля объявили о «готовности к войне» после обстрелов со стороны сектора Газа и проникновения боевиков в приграничные районы. В ведомстве подчеркнули, что граждане Израиля в южных и центральных районах обязаны оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа — внутри убежищ.