Псков, 8 октября, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подарил щенка породы акита-ину школьнице из Пскова Виктории Афанасьевой, которая давно мечтала о собаке, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Официальный сайт Правительства Псковской области Виктория Афанасьева и щенок Умка

«Школьница из Пскова в этот день получила подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина. Лидер страны исполнил давнюю мечту девочки — иметь свою собаку», — говорится в сообщении.

Такое желание возникло у Виктории после просмотра фильма про пса по прозвищу Хатико, который был той же породы. Подарок вручили девочке, доставив ей его на дом.

Школьница, увидев щенка, расплакалась от радости. Виктория сообщила, что собака будет жить в её комнате. Кличку Умка, которую щенок получил при рождении, хозяева решили не менять.

Девочка попросила президента о подарке, отправив ему письмо втайне от семьи. Позднее она рассказала об этом родителям. Виктория поблагодарила главу государства за подарок и заявила, что очень счастлива.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2015 года Владимир Путин подарил по случаю Нового года семье из Якутии щенка породы хаски. Такой подарок у президента попросили родители 4-летней Маши Пахомовой из города Вилюйска, которые написали российскому лидеру соответствующее письмо.

В декабре 2015 года школьница Ольга Марущенко из села Белый Яр (Хакасия), которой на тот момент было 12 лет, также получила в подарок от президента России щенка хаски. Семья девочки переехала в Россию из Казахстана.