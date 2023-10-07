Рамалла , 8 октября, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель провёл переговоры с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, в ходе которых попросил собеседника поспособствовать прекращению боевых действий.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Я поговорил с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, чтобы попросить Палеситнскую администрацию поспособствовать немедленному прекращению боевых действий», — написал Жозеп Боррель на своей странице в социальной сети X.

Глава дипломатии Евросоюза добавил, что первоочередной задачей является немедленное прекращение насилия и стремление к обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

Ранее президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что поручил помощникам активизировать контакты с представителями Израиля, Палестины и странами Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС нанёс крупнейший по масштабам ракетный удар по территории Израиля и занял несколько населённых пунктов еврейского государства. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты радикального движения в секторе Газа.

По последним данным, в результате эскалации палестино-израильского конфликта погибло более 250 человек. Ещё как минимум 1452 человека получили различные ранения, многих пострадавших госпитализировали.