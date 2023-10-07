Берлин, 8 октября, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Информацию о людях, устроивших праздник в связи с нападением на Израиль и раздававших выпечку на улице Зонненаллее в Берлине, собирает полиция. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба полиции Берлина в соцсети Х (бывшая Twitter).

Ingo Joseph Бундестаг. Берлин

«В настоящее время распространяются сообщения с фотографиями, на которых люди празднуют нападения на Израиль, раздавая сладкую выпечку на улице Зонненалле. Наши коллеги находятся на месте происшествия и принимают необходимые меры. В некоторых случаях были установлены личности и предъявлены обвинения. Мы находимся в тесном контакте с прокуратурой», — указала пресс-служба полиции полиции Берлина.

В свою очередь, немецкая газета Welt поясняет, что речь идёт о членах пропалестинской организации «Самидун». Представители этой организации раздавали сладкую выпечку в районе Нойкёльн, празднуя таким образом атаку ХАМАС на Израиль. При этом корреспонденты издания отметили, что вынуждены были удалить интервью с активистами из-за давления на них агрессивных молодых людей, потребовавших стереть запись.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население сектора Газа незамедлительно покинуть указанную территорию. Он предупредил, что израильские войска используют всю свою мощь и будут превращать в руины места, где действует радикальное палестинское движение ХАМАС.

Утром 7 октября Израиль подвергся мощнейшей ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что радикалы запустили более двух тысяч ракет. Кроме того, в приграничные районы на юге Израиля проникли от 200 до 300 палестинцев. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

ХАМАС объявил, что захватил в плен десятки израильских солдат и офицеров. Биньямин Нетаньяху после случившегося заявил в обращении к нации, что его страна находится в состоянии войны и отдал приказ провести широкую мобилизацию резервов.