Вашингтон, 8 октября, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Администрация Белого дома планирует в ближайшее время обратиться в Конгресс США с запросом о выделении бюджета на помощь Украины на срок до следующих президентских выборов. Об этом в субботу, 7 октября, сообщило издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

По информации источника, в администрации президента Джо Байдена рассчитывают, что им удастся заручиться поддержкой законодателей, которые одобрят единый пакет размером до 100 миллиардов долларов.

Отмечается, что в таком случае у Белого дома будут средства для оказания помощи Украине до новых президентских выборов, который пройдут в США в ноябре следующего года. Кроме того, в настоящее время администрация американского президента формирует план крупнейшего пакета военной помощи.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Reuters сообщило, что Соединённые Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи Украине 11 октября. По информации источника, об этом будет объявлено в среду на встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе. При этом не уточняется, какие именно виды вооружения будут предоставлены ВСУ.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для ВСУ, станут законной целью для Вооружённых сил России.