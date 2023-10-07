Москва, 7 октября, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Авиакомпания Red Wings временно сокращает количество полетов между РФ и Израилем. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба компании.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Уточняется, что решение авиакомпании о временном сокращении программы полётов между аэропортами на территории России и аэропортом в Тель-Авиве связано с «возникновением рисков безопасности в рамках выполнения полетов в Израиль».

Ограничения касаются рейса авиакомпании Сочи — Тель-Авив WZ4311 (08.10.23 — 05:30), он переносится на более позднее время «По соображениям безопасности он переносится на более позднее время (не ранее 09:00 UTC/12:00 по местному времени). Переносится на более позднее время и обратный рейс Тель-Авив — Сочи WZ4312 (8 октября 10:10).

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 7 октября по Израилю был нанесён ракетный удар со стороны сектора Газа. По данным ЦАХАЛ, всего было выпущено более двух тысяч ракет. Одновременно было совершено несколько вторжений на юг страны. Ответственность за вторжение взяло на себя ХАМАС.

По информации издания Haaretz, в наземных атаках участвовали от 200 до 300 палестинцев. По последним данным, они продолжают удерживать ряд израильских объектов, а также захватили заложников.

В результате эскалации палестино-израильского конфликта количество раненых и госпитализированных в Израиле составляет как минимум 1452 человека.