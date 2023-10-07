Вашингтон, 7 октября, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден на фоне эскалации палестино-израильского конфликта поручил помощникам активизировать контакты с представителями Израиля, Палестины и странами Европы. Об этом он заявил в ходе выступления в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я также поручил моим помощникам поддерживать постоянные контакты с лидерами в регионе, включая Египет, Турцию, Катар, Саудовскую Аравию и Иорданию, Оман и ОАЭ», — сказал глава американского государства.

Отмечается, что распоряжение получили сотрудники администрации, курирующие вопросы национальной безопасности США. Они должны будут поддерживать контакт со своими израильскими коллегами на уровне военных и разведывательных ведомств.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Jerusalem Post сообщило, что число погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 250 человек. Количество раненых и госпитализированных в Израиле составляет как минимум 1452 человека.

Боевые действия в регионе начались утром 7 октября. Над Израилем сработала система противовоздушной обороны. Из разных частей сектора Газа в сторону были выпущены десятки ракет.