Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Израиль принял решение прекратить подачу электричества в Сектор Газа на фоне атаки палестинского движения Хамас на еврейское государство, сообщил в своём микроблоге израильский министр энергетики и национальной инфраструктуры Исраэль Кац.

Вячеслав Татаровский/РИА Новости

Глава ведомства уточнил, что подписал соответствующий указ. Он отметил, что «того, что было раньше, уже не будет».

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября палестинское движение ХАМАС запустило тысячи ракет по территории Израиля, а после заняло несколько израильских населённых пунктов и военных блок-постов. Армия еврейского государства заявила, что ей часть поселений удалось вернуть под свой контроль.

После атаки Израиль объявил, что «готов к войне» и начал наносить удары по объектам в Газе.

После этого израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство уже находится в состоянии войны. Он приказал провести мобилизацию резервистов.

Днём 7 октября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари проинформировал, что со стороны сектора Газа палестинцы запустили более 2200 ракет. Вместе с тем израильские военные объявили, что нанесли удары по не менее чем 21 объекту ХАМАС в Газе.