Рамалла , 7 октября, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Граждан России среди пострадавших в секторе Газа нет, эвакуация не требуется. Такое заявление сделала 7 октября пресс-секретарь представительства России в Палестине Алия Зарипова в эфире «Соловьев Live».

Тарек Алиян/РИА Новости

Как уточнила Зарипова, на консульском учёте находятся более двух тысяч граждан России, находящихся в Палестине, включая как Западный берег реки Иордан, так и сектор Газа. По данным российского представительства, только в секторе Газа находится более 1,2 тысячи человек.

«Сейчас об эвакуации речи не идет, но если такая необходимость возникнет, мы сделаем для этого все, что необходимо», — уточнила Зарипова и добавила, что российские граждане не обращались за помощью в представительство России.

Зарипова указала, что пострадавших среди российских граждан нет, представительство России находится на постоянной связи с консульским пунктом в секторе Газа, а также с Вифлеемом, Иерихоном и другими городами на западном берегу реки Иордан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возвращении контроля над большинством поселений на юге страны, возле границы с сектором Газа. В число этих населённых пунктов попали Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз и ещё около десятка других.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС запустило тысячи ракет по израильской территории. Затем боевики группировки зашли в Израиль, заняв несколько населённых пунктов и военных блок-постов.

Газета Haaretz написала, что в атаке на еврейское государство участвовали от 200 до 300 членов ХАМАС. Согласно последним данным, те продолжают удерживать ряд позиций и захватили заложников.