Симферополь, 7 октября, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Российские военные обнаружили и сбили в воздухе ракету С-200, запущенную в сторону Крыма украинскими войсками. Об этом сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что её уничтожили примерно в 22:00 по местному времени (совпадает с московским). В Минобороны также отметили, что речь идёт о ракете зенитного комплекса С-200, переоборудованной в ударный вариант.