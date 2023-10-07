Доха, 7 октября, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен третий раз стал чемпионом «Формулы-1», победив в спринтерской гонке Гран-при Катара. Заезд состоялся 7 октября на трассе «Лусаил».

Zuma/TASS Макс Ферстаппен

До этой гонки у мексиканца Серхио Переса из той же команды, занимающего второе место, была теоретическая возможность обойти нидерландского коллегу. Но во время заезда он сошёл с дистанции на 11-м круге из-за аварии.

В результате Ферстаппен после сегодняшней победы досрочно стал чемпионом, за оставшиеся заезды никто не сможет набрать столько очков, чтобы вырваться вперёд. Ранее он становился чемпионом в 2021 и 2022 годах.

До Ферстаппена только четыре пилота становились чемпионами три и более раз подряд. Михаэль Шумахер выигрывал чемпионаты с 2000 по 2004 год, Хуан Мануэль Фанхио — с 1954 по 1957 годы, Себастьян Феттель — с 2010 по 2013 годы и Льюис Хэмилтон — с 2017 по 2020 год.

Как сообщало ИА Регнум, Ферстаппен также победил 6 октября на квалификационном заезде в Катаре. Он проехал круг на трассе «Лусаил» за 1 минуту 23,778 секунды.

В феврале 2022 года «Формула-1» заявила, что отменяет проведение Гран-при России. Организаторы назвали причиной проведение специальной военной операции на Украине.