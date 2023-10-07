Лондон, 7 октября, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед» Крис Башам получил открытый перелом голеностопа в матче чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу с «Фулхэмом». Игра состоялась 7 октября в Лондоне на «Крейвен Коттедж».

Jez Tighe/IMAGO/TASS Крис Башам

«Крис Башам покинул «Крейвен Коттедж» на носилках после длительной остановки в игре», — сообщила пресс-служба клуба.

Футболист получил перелом на 30-й минуте матча, неудачно приземлившись на левую ногу. Из-за длительного перерыва в игре судья добавил ко второму тайму 14 минут. Матч завершился победой «Фулхэма» со счётом 3:1.

Башам играет за «Шеффилд» с 2014 года. На портале Transfermarkt его стоимость оценили в €300 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года получил травму полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо. Во время матча предсезонного турнира Кубка PARI Премьер против турецкого «Фенербахче» он сообщил о проблемах врачам, после чего футболиста заменили. Ранее, в июне 2022 года, получил травму полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. Он повредил сухожилие во время тренировочного сбора команды.