Москва, 7 октября, 2023, 20:11 — ИА Регнум. В Москве мужчина упал с электросамоката и спустя три месяца умер в больнице, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмирий Коротаев

По его данным, мужчина в июле упал с самоката в Гурьевском проезде. Он попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и переломом свода черепа. Спустя три месяца, 5 октября, пострадавший скончался.

Теперь по данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Как сообщало 28 августа ИА Регнум, в Москве двое мужчин избили молодого человека, катавшегося на электросамокате, и выбросили его транспорт в Москву-реку. Молодой человек на электросамокате ехал по Большому Устьинскому мосту. Он не справился с управлением и налетел на девушку. После этого друзья девушки избили самокатчика, а его средство передвижения выбросили в реку.

Также в августе на юго-западе Москвы курьер на электросамокате сбил шестилетнего мальчика и скрылся. Инцидент произошёл на Черноморском бульваре.

В России за первое полугодие 2023 года зарегистрировали 1043 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Электросамокаты пока не отнесли к числу транспортных средств, поэтому правила дорожного движения на них не распространяются.