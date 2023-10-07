Санкт-Петербург, 7 октября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Труп молодого мужчины выловили из реки Глухарки в Санкт-Петербурге. О теле в воде днём 6 октября сообщила местная жительница.

Инцидент произошел у дома на Шуваловском проспекте. Утопленником оказался 30-летний мужчина.

«Сейчас труп находится в морге на экспертизе», — сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что в момент извлечения тела мужчины из воды на его лице заметили следы кровоизлияния. Полиция устанавливает причины трагедии.

Как сообщало ИА Регнум, в Подмосковье 9 июля выловили тело мужчины с шестью пальцами на ногах и руках. После извлечения из воды его отправили в морг. Сразу установить личность утонувшего не удалось, но стало известно, что накануне вечером в полицию звонил мужчина, сообщивший, что другой мужчина прямо на его глазах ушёл под воду около пляжа в селе Уборы в Одинцовском районе. Звонивший пытался спасти тонущего, но не успел доплыть до него.