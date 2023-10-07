Москва, 7 октября, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Команда нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» с разгромным счётом 7:1 победила соперников из «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила на «ВТБ-Арене» в Москве.

Владимир Федоренко/РИА Новости Игрок «Динамо» Максим Джиошвили (слева) и вратарь «Торпедо» Адам Гуска

Василий Атанасов забил в ворота москвичей первую шайбу на 18-й минуте. Потом он ещё дважды поразил ворота противника на 25-й и 27-й минуте. Игорь Ларионов забросил шайбы на 22-й и 39-й минуте. Также голами среди нижегородцев отличились Максим Летунов (32-я минута) и Антон Силаев (36-я минута).

Единственный гол от «Динамо» забил Никита Гусев на 25-й минуте, когда команда была в меньшинстве.

Следующая встреча у «Торпедо» будет в Ярославле с «Локомотивом». «Динамо» в предстоит сыграть в Череповце с «Северсталью». Обе встречи пройдут 9 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин ушёл в отставку. Это произошло после разгромного поражения (0:4) команды в домашнем матче с уфимским «Салаватом Юлаевым».