Симферополь, 7 октября, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Над Крымом сбили ракету ВСУ из переоборудованного в ударный комплекса С-200. Об этом вечером 7 октября сообщило Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», — говорится в сообщении ведомства.

Российские силы противовоздушной обороны оперативно обнаружили ракету и уничтожили её в воздухе, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября российские средства ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» возле Крыма. Уничтожение произошло над северо-западной частью акватории Чёрного моря. Перед этим губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе воздушную тревогу. На время введения экстренного положения в Севастополе ограничили движение общественного транспорта.