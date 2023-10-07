Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля, ЦАХАЛ, показала 7 октября кадры боевых вылетов ВВС в рамках операции «Железные мечи».

Кадри из видео

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В ролике лётчики и обслуживающий персонал аэродрома готовят к вылету боевой истребитель, проверяя исправность систем. Пилот садится за штурвал, и вооружённый самолёт вылетает на боевое задание.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября движение ХАМАС в секторе Газа совершило массированный ракетный обстрел Израиля, в результате которого погибли 22 человека, пострадали более сотни человек, некоторые оказались в критическом состоянии. На фоне обстрела в Израиль также проникли палестинские боевики. Позднее ХАМАС нанесла удар по второй крупнейшей электростанции Израиля Рутенберг. Действия Палестины поддержал иранский парламент.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Посол Израиля в России Александр Бен Цви возложил на Иран ответственность за атаку ХАМАС и заявил, что по Израилю выпустили более 3 тыс. ракет.

Позднее ЦАХАЛ начала наносить ответные удары по территории сектора Газа. Самолёты ВВС Израиля ударили по 17 военным объектам и четырём оперативным командным центрам ХАМАС. По данным министерства здравоохранения Палестины, в результате этого погиб 161 человек, ещё 931 местный житель получил ранения.