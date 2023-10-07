Apple отключила российскую версию официального сайта
Москва, 7 октября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple отключила российскую версию официального сайта. При попытке перейти по адресу apple.ru автоматически открывается страница службы поддержи на русском языке.
При этом при нажатии на другие вкладки сайта, в том числе для просмотра гаджетов, российским пользователям открывается страница техподдержки.
Компания в марте 2022 года прекратила обновлять российскую и белорусскую версии сайта, объявив о приостановке официальных продаж гаджетов в стране. Однако пользователям оставались доступны страницы с гаджетами, которые были актуальными на момент приостановки деятельности компании.
Российский офис Apple переехал в Дубай.
Сеть магазинов re:Store, один из крупнейших продавцов устройств Apple в России, в сентябре 2023 года приняла решение обновить концепцию и фирменный стиль. Сеть стала называться Restore и продавать, помимо техники Apple, другую продукцию. Стиль пообещали обновить во всех торговых точках сети. В целом, в России насчитывается 90 магазинов в 22 городах.
Apple в сентябре представила флагманские версии смартфонов iPhone 15 и iPhone 15+. В новых моделях разъём USB-C пришёл на смену Lightning, который компания использовала с 2012 года. Новинки раскритиковали другие компании. В Samsung заявили, что новинке не помешало бы ещё кое-что. OnePlus напомнила о том, что стала использовать USB-C ещё восемь лет назад, а Xiaomi раскритиковали новые модели за камеру.