Москва, 7 октября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple отключила российскую версию официального сайта. При попытке перейти по адресу apple.ru автоматически открывается страница службы поддержи на русском языке.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом при нажатии на другие вкладки сайта, в том числе для просмотра гаджетов, российским пользователям открывается страница техподдержки.

Компания в марте 2022 года прекратила обновлять российскую и белорусскую версии сайта, объявив о приостановке официальных продаж гаджетов в стране. Однако пользователям оставались доступны страницы с гаджетами, которые были актуальными на момент приостановки деятельности компании.

Российский офис Apple переехал в Дубай.

Сеть магазинов re:Store, один из крупнейших продавцов устройств Apple в России, в сентябре 2023 года приняла решение обновить концепцию и фирменный стиль. Сеть стала называться Restore и продавать, помимо техники Apple, другую продукцию. Стиль пообещали обновить во всех торговых точках сети. В целом, в России насчитывается 90 магазинов в 22 городах.

Apple в сентябре представила флагманские версии смартфонов iPhone 15 и iPhone 15+. В новых моделях разъём USB-C пришёл на смену Lightning, который компания использовала с 2012 года. Новинки раскритиковали другие компании. В Samsung заявили, что новинке не помешало бы ещё кое-что. OnePlus напомнила о том, что стала использовать USB-C ещё восемь лет назад, а Xiaomi раскритиковали новые модели за камеру.