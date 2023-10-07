Мурманск, 7 октября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Самолёт рейса FV6345, следовавший из Санкт-Петербурга, не смог с первого захода совершить посадку в аэропорту Мурманска из-за лося, внезапно оказавшегося на взлётно-посадочной полосе, сообщило петербургское издание «Фонтанка».

Известия/Алексей Майшев

В авиакомпании «Россия» рассказали о случившемся вечером накануне, 6 октября. Пассажирский борт должен был приземлиться в 19:30 мск. Лайнер уже начал заходить на посадку, как вдруг на рулёжной дорожке воздушной гавани заметили лося.

«Так как в случае испуга животного шумом садящегося самолёта траектория его движения могла быть непредсказуема, воздушное судно было отправлено на второй круг», — сообщил авиаперевозчик.

В итоге лайнер успешно приземлился.

В Екатеринбурге 16 сентября произошла дорожная авария с участием лося, выбежавшего на кольцевую автодорогу. В результате столкновения в больницу попали трое детей — пассажиров автомобиля. Животное погибло.

Похожая ситуация произошла 10 июня в Нижегородской области. Поблизости от села Большое Карпово в Уренском районе автомобиль наехал на лося. В результате два человека погибли, ещё двое — дети — пострадали.