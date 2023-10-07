Москва, 7 октября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил российского коллегу с днём рождения. Кубинский лидер позвонил Владимиру Путину 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

В пресс-службе добавили, что от глав государств и правительств зарубежных стран в адрес российского президента поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы.

«Главу российского государства поздравили по телефону <…> президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес», ― говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в этом году 7 октября Владимир Путин празднует свой 71-й день рождения. Ранее его лично поздравили президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев, которые находятся в Москве.

Кроме того, поздравления Путину в телефонном разговоре направили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, киргизский лидер Садыр Жапаров, а также главы Таджикистана и Туркменистана Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с днём рождения и отметил эпохальные перемены в стране, которые произошли под руководством российского лидера.

Замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия», зампред Госдумы председатель Комиссии Генерального совета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова в беседе с ИА Регнум вспомнила о первой встрече с президентом России и о том, как переживала и одновременно ждала её как встречу с хорошо знакомым человеком. По её словам, разговор сложился сам собой — про проекты, про работу приюта для женщин и детей, про жизнь и семью.

Кузнецова напомнила, что в начале 2000-х Владимир Путин принял раздираемую на части Россию и провёл страну по узкой дорожке к новым вершинам величия, мудрыми решениями бережно сохраняя главное — традиции и ценности, веру, семью, историю.