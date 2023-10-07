Валлетта, Мальта, 7 октября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Мальта запросила закрытое заседание Совета Безопасности Организации Объединённых наций в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта. Об этом 7 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

ТАСС/ EPA/ATEF SAFADI

Уточняется, что такая встреча может состояться 8 октября.

«Как сообщили дипломаты в субботу, Мальта попросила Совет Безопасности ООН встретиться за закрытыми дверями в связи с атаками по Израилю», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября сектор Газа совершил массированный ракетный обстрел территории Израиля, выпустив по государству десятки ракет. В южной части страны вдоль границы с сектором Газа и в Тель-Авиве и его пригородах сработали сирены воздушной тревоги.

Позднее в этот же день палестинское движение ХАМАС нанесло мощный удар по второй по мощности электростанции в Израиле — Рутенберг.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже, 7 октября, выразила озабоченность по поводу обострения конфликта. Она также призвала стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества мирных переговоров.