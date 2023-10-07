Тегеран, 7 октября, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Утром 7 октября подразделения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа совершили массированный ракетный обстрел территории Израиля, выпустив десятки ракет. На юге Израиля вдоль границы с сектором Газа, а также в Тель-Авиве и его пригородах сработали предупреждающие сирены.

ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

В Израиле заявили, что после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне». В ведомстве сообщили, что израильские граждане в южных и центральных районах страны должны оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа — внутри убежищ.

В результате ракетных ударов в Израиле пострадали более сотни человек. Медики отметили, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Официально подтвердили гибель 22 человек. При попадании ракеты по жилому дому вКфар-Авиве погибла 70-летняя женщина.

ХАМАС нанесло мощный удар по второй крупнейшей электростанции Израиля Рутенберг, расположенной на средиземноморском побережье в Ашкелоне.

В пресс-службе посольства России в Тель-Авиве заявили, что сообщений о пострадавших россиянах на фоне обострения палестино-израильского конфликта не поступало. По предварительным данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Израиле находится около ста организованных российских туристов.

Депутаты иранского парламента поддержали военную операцию под названием «Наводнение Аль-Аксы» палестинского движения ХАМАС против Израиля, сообщило 7 октября иранского агентство Tasnim.

Поддержку Палестине также выразил высокопоставленный иранский генерал Яхья Рахим Сафави. По его словам, весь фронт сопротивления также поддержит палестинскую операцию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив на срочное совещание с руководством силовых структур страны. По итогам совещания министр обороны Йоав Галант заявил, что палестинское движение ХАМАС объявило войну. Он добавил, что израильские войска повсеместно ведут бои с противником.

Израильские военные начали наносить удары по целям на территории сектора Газа. Самолёты ВВС Израиля ударили по 17 военным объектам и четырём оперативным командным центрам террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

По данным министерства здравоохранения Палестины, в секторе Газа погиб 161 человек, ещё 931 получил ранения.

Корреспондент «Известий» Евгений Куркаков, который находится в израильском городе Сдерот, рассказал, что на улицах много солдат, военные запрещают жителям снимать на камеру и выходить из дома. По его словам, в Иерусалиме происходит эвакуация людей под вой сирен и взрывы.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви возложил на Иран ответственность за атаку ХАМАС. Он сообщил, что по израильской территории запустили более 3 тыс. ракет, а вооружённые боевики вошли в несколько израильских городов и кибуцов. По его словам, сложившуюся ситуацию можно назвать состоянием войны. Дипломат также подчеркнул, что Израиль не имеет ничего против простых палестинских жителей.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, комментируя обострение конфликта между Палестиной и Израилем, назвал происходящее неожиданным. По его словам, Россия призывает обе стороны к сдержанности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила серьезную озабоченность в связи с резким обострением конфликта между Израилем и Палестиной. Москва в очередной раз подтвердила, что у этого конфликта нет силового решения и его можно урегулировать только политико-дипломатическими средствами, путём полноформатных переговоров на международно-правовой основе, которая предусматривает создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон будет работать над тем, чтобы гарантировать Израилю всё необходимое для самообороны и защиты гражданского населения. В Белом доме также осудили нападения ХАМАС на израильских гражданских лиц.

Посланник ООН по Ближнему Востоку Тор Веннесланд в свою очередь выразил обеспокоенность наступлением ХАМАС на израильские города вблизи Газы и ракетные обстрелы центра страны.

Политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил в беседе с «Известиями», что обострение конфликта между Израилем и Палестиной вызвано попытками Запада вести гибридную войну против России. По его словам, в условиях усиливающегося противостояния гибридной войны Запада против России происходит дестабилизация ситуации в разных частях мира. В качестве примера он привёл недавную ситуацию на Южном Кавказе. По мнению эксперта, Палестина пытается изменить расклад сил, который сложился на Ближнем Востоке 50 лет назад, и текущая эскалация напряженности не прекратится в одночасье.

Другой эксперт, комментируя ситуацию в регионе, отметил, что в случае начала войны на Ближнем Востоке США могут прийти на помощь Израилю. Военный эксперт Юрий Светов заявил, что, скорее всего, Вашингтон сделает это очень оперативно. В то же время ряд европейских стран, по его словам, может оказать поддержку противоположной стороне, поскольку они не признают организацию ХАМАС террористической и даже симпатизируют Палестине.