Екатеринбург, 7 октября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Вратарь ФК «Локомотив» Илья Лантратов заявил 7 октября, что отбить два пенальти в игре 11‑го тура РПЛ с «Уралом» ему помогла удача. Матч прошёл в Екатеринбурге и закончился со счётом 2:2.

«Иногда везёт, иногда — нет. Сегодня удача была на моей стороне», — привёл слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Лантратов признался, что специально не тренирует пенальти. Выбрал угол и пытался стоять до конца, заявил он.

Голкипер отметил замечательное настроение после игры, которое, по его словам, могло бы быть ещё лучше, если бы команда одержала победу.

«Тем не менее я рад, что у команды есть характер, и мы не первый раз переламываем ситуацию», — сказал футболист.

Полузащитник «Урала» Илья Ишков дважды не реализовал назначенный пенальти — один за игру рукой игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна, и второй раз, когда его же пришлось перебить из-за оказавшегося в зоне штрафной защитника железнодорожников Лукаса Фассона.

Как сообщало ИА Регнум, счёт матча открыл нападающий «Локомотива» Артём Дзюба на пятой минуте игры, но это не оставило команду лидером, так как вскоре защитник «Урала» Силвие Бегич и полузащитник Эрик Бикфалви своими голами вывели «Урал» вперёд. Москвичи избежали прямого поражения только после гола Тимура Сулейманова. «Урал» закончил игру с 16 очками, что позволило ему оказаться на пятом месте турнирной таблицы РПЛ. «Локомотив» занимает третью строчку с 19 очками.