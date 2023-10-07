Москва, 7 октября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы России постепенно продвигаются к городу Купянску в Харьковской области, до него остается на разных участках от 7 до 12 км. Об этом 7 октября рассказал координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы («Единая Россия») Виктор Водолацкий.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Дуга [расположения российских позиций] такая неровная, от 7 км в одном месте до 12 км до Купянска», — заявил он в беседе с ТАСС.

Водолацкий уточнил, что на прошлой неделе российская армия очень активно, до километра в сутки, продвигалась на этом направлении, а сейчас идёт более медленно — по 100–200 метров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 октября в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли в общей сложности 520 военных на донецком, южнодонецком, краснолиманском и купянском направлениях.

Российские войска отразили пять попыток контратак ВСУ в районе сёл Макеевка в ЛНР и Лиман Первый в Харьковской области на купянском направлении. Кроме того, российские военные нанесли удары по позициям украинской армии у Купянска, а также возле сёл Синьковка, Лиман Первый и Ивановка в Харьковской области.