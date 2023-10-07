Екатеринбург, 7 октября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» и московская команда «Локомотив» сыграли вничью в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Алексей Филиппов/РИА Новости Игроки «Локомотива» Антон Миранчук и Артём Дзюба

Игра проходила на поле «Екатеринбург Арены» и закончилась с ничейным счётом 2:2.

Счёт в матче открыл нападающий москвичей Артём Дзюба (5-я минута), однако последовавшие за этим мячи хорватского защитника «Урала» Силвие Бегича (12-я) и его коллеги по команде румынского полузащитника Эрика Бикфалви (53-я) вывели «Урал» вперёд.

Гости смогли уйти от поражения только в компенсированное время после гола Тимура Сулейманова (90+6-я). Хавбек «Урала» Илья Ишков не смог реализовать пенальти, назначенный в ворота железнодорожников (74-я).

По итогам матча в активе «Урала» стало 16 очков, что позволяет екатеринбургской команде находиться на пятом месте турнирной таблицы РПЛ. У «Локомотива» 19 очков и третья строчка.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября «Динамо» разгромило «Спартак» в матче московского дерби в рамках пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. Динамовцы победили соперника со счётом 3:0.

Позднее в этот же день стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) допустила российских юниоров до участия в чемпионатах мира. ФИФА сделала это вслед за Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ранее принявшим подобное решение.