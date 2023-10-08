Киев, 7 сентября, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Отопительный сезон в украинских регионах находится под угрозой срыва из-за действий правительства страны, говорится в заявлении негосударственной организации органов местного самоуправления «Ассоциация городов Украины», опубликованном на её сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление по-украински

Главой организации является мэр Киева Виталий Кличко. В ассоциации отмечают, что по всей Украине коммунальные службы вынуждены останавливать горячее водоснабжение, а также прекращать подготовку к отопительному сезону и начинать процедуру собственного банкротства.

По утверждениям представителей организации, это связано с некоторыми решениями правительства. Одним из таких действий является отказ от финансирования коммунальных компаний в виде компенсаций, которые должны были покрыть разницу в тарифах на услуги жилищно-коммнуального хозяйства с 2021 по 2023 годы.

Сумма недополученных средств достигает 36 млрд гривен (более $975 млн). В ассоциации подчёркивают, что компании не поднимали тарифы на тепло для жителей в предыдущие зимы и теперь столкнулись с серьёзными проблемами.

Главы общин-членов Ассоциации городов Украины предложили премьер-министру Украины Денису Шмыгалю провести встречу для выработки совместных решений, чтобы не допустить срыва отопительного сезона в стране.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа украинский министр энергетики Герман Галущенко объявил, что Украина закачала в свои подземные хранилища свыше 12,3 млрд кубометров газа к предстоящему отопительному сезону. Он уточнил, что Киев также наращивает объём закачки газа от нерезидентов.

17 августа Герман Галущенко заявил, что власти Украины отказались от переговоров с Россией по вопросу продления контракта на транзит российского газа в Европу. Действующее транзитное соглашение между странами утратит силу после 31 декабря 2024 года.