Тюмень, 7 октября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Семья с ребёнком-инвалидом не смогла улететь из Тюмени в Москву, несмотря на то, что заранее купила билеты на самолёт. Как выяснилось перед посадкой, на борту лайнера не осталось свободных мест. Об этом рассказал отец семейства Михаил Логинов, сообщил портал 72.RU.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Мужчина уточнил, что они приобрели билеты у компании «Победа» за три дня до полёта. В аэропорт семья прибыла за час до вылета рейса 6 октября.

К стойке регистрации одновременно с тюменцами подошли две девушки. После небольшого конфликта сотрудник аэропорта сообщил, что мест всего четыре, хотя вылететь должны пять человек.

Михаил добавил, что в итоге девушек на самолёт пустили, а семье с ребёнком-инвалидом, который две недели назад перенёс сложную операцию и летел в Москву на приём в больнице, пришлось остаться.

«По приезде домой мы позвонили в «Победу». Нам сказали, что наши билеты в статусе, будто мы не пришли на рейс», ― рассказал мужчина.

Эта ситуация попала в поле зрение региональной прокуратуры. Ведомство начало проверку.

«По итогам мероприятий будет дана оценка действиям перевозчика по соблюдению законодательства о защите прав потребителей»,― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре от действий сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии» пострадал паралимпийец Николай Руденко, который летел из Москвы в Сочи и обратно. Мужчине, который работает в крупной российской компании и занимается паралимпийским спортом бочче, дважды сломали электроколяску.

Так, во время рейса в столицу у коляски повредили проводку, а на обратном пути пассажир получил коляску со сломанной металлической рамой. В результате паралимпиец даже не смог её разложить. Руденко написал заявление о порче багажа и потребовал оплатить покупку новой коляски.