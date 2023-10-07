Москва, 7 октября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Одобренный властями Швейцарии проект стратегии внешней политики страны на период до 2027 года получился антироссийским, и в нём власти конфедерации выступают за обеспечение безопасности в Европе «не вместе с Россией, а от неё». Об этом 7 октября заявила официальный представители МИД России Мария Захарова, её слова привела пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Markus Keller/globallookpress

«Швейцарские власти выступают за обеспечение безопасности на европейском континенте «не вместе с Россией, а от неё», — сказала она.

Захарова добавила, что швейцарская сторона признала в своей новой стратегии, что сознательно свела к минимуму политический диалог с Россией.

«Весьма показательно, как подаётся в стратегии так называемый швейцарский нейтралитет. С ходу оговаривается, что его практическое наполнение никак не прописано в конституции страны и поэтому, как выясняется, может трактоваться в зависимости от обстоятельств», — уточнила официальный представитель МИД.

В Москве считают, что новая стратегия швейцарской внешней политики однозначно говорит о движении Швейцарии в фарватере недальновидной политики западных стран, также Берн, по сути, признал и документально зафиксировал демонтаж принципов своего «вечного нейтралитета».

«Безусловно, всё это в комплексе непременно будет учитываться российской стороной при дальнейшем выстраивании нашей линии по отношению к Швейцарии. Сделаем выводы и в проекции соответствия Женевы критериям действительно нейтральной международной дипломатической площадки», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября из данных Генпрокуратуры стало известно, что Швейцария чаще других стран стала отказывать России в правовой помощи. По информации надзорного ведомства, с начала 2023 года иностранные страны отказались исполнять 32 запроса о правовой помощи, из них 28 отказов содержали политический мотив.

В апреле банки Швейцарии стали предупреждать россиян о закрытии счетов в случае оплаты налогов в бюджет России. Как рассказал управляющий партнёр швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов, на банки давят власти страны, которые требуют ужесточения контроля за исполнением антироссийских санкций.