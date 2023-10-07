Москва, 7 октября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Россия выражает серьезную озабоченность в связи с резким обострением конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 7 октября пресс-службой внешнеполитического ведомства.

Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

«В Москве выражают самую серьёзную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва подтверждает принципиальную и последовательную позицию о том, что у этого конфликта нет силового решения и его можно урегулировать только политико-дипломатическими средствами, путём полноформатных переговоров на международно-правовой основе, которая предусматривает создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Нынешнюю эскалацию МИД расценил как крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, вызванного хроническим невыполнением резолюций ООН и его Совбеза, а также фактическим блокированием Западом работы ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН, добавила она.

«Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 7 октября, пресс-служба армии обороны Израиля заявила, что самолёты ВВС страны нанесли удары по 21 объекту палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа.

Ранее в этот же день палестинское движение ХАМАС нанесло мощный удар по электростанции в Израиле. Повреждения получила электростанция Рутенберг, которая расположена на побережье Средиземного моря в Ашкелоне. Она является второй по величине в стране в плане генерирующих мощностей.

Утром 7 октября сектор Газа совершил массированный ракетный обстрел территории Израиля, выпустив десятки ракет. На юге Израиля вдоль границы с сектором Газа, а также в Тель-Авиве и его пригородах сработали сирены.

Позднее 7 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что страсть Вашингтона к разжиганию конфликтов во всём мире может остановить, видимо, только гражданская война на территории Соединённых Штатов. Он отметил, что обострения палестино-израильского конфликта в день 50-летия начала войны Судного дня можно было ожидать, однако США вместо этого вмешались в конфликт на Украине и занимаются сталкиванием близких народов.