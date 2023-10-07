Ново-Огарево, Московская область, 7 октября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уверен, что стратегическое партнёрство с Казахстаном и Узбекистаном продолжит развиваться. Об этом он заявил 7 октября на церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

«Оперативная реализация столь масштабного, взаимовыгодного и социально значимого проекта показала, что Россия, Казахстан и Узбекистан способны решать — им по плечу решать — самые сложные, любые, самые амбициозные задачи», — сказал он.

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Церемония проходит в Ново-Огарёво. Голубое топливо будет идти транзитом через казахстанскую территорию. На торжественное мероприятие также прибыли президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалоИА Регнум, в июне 2023 года глава минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и глава правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали договор о поставках российского газа в республику. Стороны согласовали примерный годовой объём в 2 млрд 800 млн куб. м. Они также подписали «дорожную карту» о подготовке узбекистанской газотранспортной системы к получению голубого топлива.

Путин и Мирзиёев 6 октября после переговоров, прошедших в Кремле, подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства. Они договорились о сотрудничестве в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, а также по вопросам безопасности, в том числе биологической и информационной.