Путин высоко оценил партнёрство России, Казахстана и Узбекистана
Путин высоко оценил перспективы партнёрства России, Казахстана и Узбекистана
Ново-Огарево, Московская область, 7 октября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уверен, что стратегическое партнёрство с Казахстаном и Узбекистаном продолжит развиваться. Об этом он заявил 7 октября на церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан.
«Оперативная реализация столь масштабного, взаимовыгодного и социально значимого проекта показала, что Россия, Казахстан и Узбекистан способны решать — им по плечу решать — самые сложные, любые, самые амбициозные задачи», — сказал он.
Церемония проходит в Ново-Огарёво. Голубое топливо будет идти транзитом через казахстанскую территорию. На торжественное мероприятие также прибыли президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщалоИА Регнум, в июне 2023 года глава минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и глава правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали договор о поставках российского газа в республику. Стороны согласовали примерный годовой объём в 2 млрд 800 млн куб. м. Они также подписали «дорожную карту» о подготовке узбекистанской газотранспортной системы к получению голубого топлива.
Путин и Мирзиёев 6 октября после переговоров, прошедших в Кремле, подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства. Они договорились о сотрудничестве в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, а также по вопросам безопасности, в том числе биологической и информационной.