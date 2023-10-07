Москва, 7 октября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. На островах Алёшкинский и Переяславский на херсонском направлении в зоне специальной военной операции уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военных, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, на островах Алёшкинский и Переяславский уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — заявили в ведомстве.

В то же время на запорожском направлении российские военные ликвидировали до 50 военных ВСУ, две бронемашины и два пикапа.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, а также пушка М-46», — сообщил Конашенков.

Российские подразделения уничтожили живую силу и технику трёх бригад ВСУ в районах Успеновки, Работино и Малой Токмачки в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября Минобороны раскрыло подробности попытки высадки украинских диверсантов в Крыму. По данным ведомства, в ходе этого уничтожили 13 украинских боевиков. Авиация Черноморского флота ударила по десанту ВСУ и уничтожила его плавсредства. Диверсанты Главного управления разведки министерства обороны Украины попытались высадиться у мыса Тарханкут, приблизившись к нему на быстроходном катере и трёх гидроциклах. Как рассказал впоследствии захваченный в плен один из диверсантов группы, она насчитывала 16 человек и планировала устроить фото− и видеосъёмку на полуострове с развёрнутым национальным флагом.