Водитель Mercedes подрался с пешеходом на проезжей части в Челябинске
Челябинск, 7 октября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz подрался с пешеходом на проезжей части в Ленинском районе Челябинска. Видеозапись произошедшего 7 октября опубликовал Telegram-канал «Челябинск с огоньком».
По данным источника, инцидент произошёл в Ленинском районе города, когда переходящий дорогу на запрещающий сигнал светофора пешеход вынудил водителя Mercedes затормозить перед ним на переходе, что разозлило водителя.
В результате произошла драка, которую начали разнимать прохожие. Уточняется, что в этот момент пешеход разбил фары автомобиля своего обидчика и после этого убежал.
На выложенных в интернет кадрах видно, как водитель иномарки после вынужденного торможения перед пешеходом развернулся и встал в крайнюю правую полосу, после чего вылез из машины и между мужчинами началась драка. После этого прохожие разняли мужчин и пешеход убежал.
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