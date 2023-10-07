Челябинск, 7 октября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz подрался с пешеходом на проезжей части в Ленинском районе Челябинска. Видеозапись произошедшего 7 октября опубликовал Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

Кадр из видео

По данным источника, инцидент произошёл в Ленинском районе города, когда переходящий дорогу на запрещающий сигнал светофора пешеход вынудил водителя Mercedes затормозить перед ним на переходе, что разозлило водителя.

В результате произошла драка, которую начали разнимать прохожие. Уточняется, что в этот момент пешеход разбил фары автомобиля своего обидчика и после этого убежал.

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На выложенных в интернет кадрах видно, как водитель иномарки после вынужденного торможения перед пешеходом развернулся и встал в крайнюю правую полосу, после чего вылез из машины и между мужчинами началась драка. После этого прохожие разняли мужчин и пешеход убежал.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа на Моховой улице в Москве произошла авария, после которой между попавшими в ДТП водителями разгорелся конфликт. По словам очевидцев, один из водителей применил травматическое оружие против своего оппонента.

Позднее в этот же день московская полиция задержала стрелявшего в центре Москвы участника ДТП. Им оказался мужчина 1989 года рождения, у которого изъяли травматическое оружие.