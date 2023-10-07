Москва, 7 октября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по складам авиационных средств поражения ВВС Украины. Об этом 7 октября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он уточнил, что ВС России поразили объекты в районе Дубиевки в Черкасской области.

«В районе населённого пункта Дубиевка Черкасской области поражены склады авиационных средств поражения Воздушных сил Украины», ― доложил Конашенков.

Ещё один склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения Вооружённых сил Украины (ВСУ) российские силы уничтожили в районе Огурцово Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября украинская армия лишилась двух складов с боеприпасами в ДНР. Удары по ним в Елизаветовке и Константиновке нанесла российская авиация. Также ВСУ остались без миномётных расчётов в районах Старомайорского, Угледара и Владимировки.

Склад топлива и авиационных средств поражения украинской армии на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области российские силы уничтожили 2 октября. Также в районе Петровского ЛНРВС Росси поразили узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

6 октября в Херсоне подбили бронированный автомобиль, в котором находились высокопоставленные офицеры командования Вооружённых сил Украины. Удар по машине нанесли артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой».