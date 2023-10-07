Москва, 7 октября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склады топлива для украинской авиатехники на аэродромах Озерное в районе Житомира и Миргород в Полтавской области, сообщил 7 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«На аэродромах Озерное в районе города Житомир и Миргород в Полтавской области уничтожены склады топлива для авиатехники ВСУ», — сообщил официальный представитель Минобороны.

Конашенков добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 121-м районе.

В ведомстве 7 октября заявили, что Вооружённые силы России уничтожили склад военно-технического имущества украинской армии в Одесской области. В общей сложности российские военные в период с 29 сентября по 6 октября нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате этих ударов российские силы ликвидировали также склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp ВСУ.

Также 5 октября российские военные уничтожили склад боеприпасов украинской армии у Богдановки в Кировоградской области.