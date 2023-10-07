Москва, 7 октября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по пункту управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, расположенной возле населённого пункта Победа в ДНР, сообщила 7 октября пресс-служба Минобороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В ведомстве отметили, что российская армия также нанесла серию ударов по объектам противника с помощью авиации, БПЛА, ракетных ударов и артиллерии. В результате удалось уничтожить склады топлива для авиатехники ВСУ на аэродромах возле Житомира и в Полтавской области, склад боеприпасов противника в Харьковской области и поразить склад с боеприпасами для самолётов в Черкасской области.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября российская армия, используя полуторатонную бомбу ФАБ-1500, уничтожила штаб отдельной тактической группы «Соледар». Полковник в отставке Виктор Баранец сообщил, что от взрыва погибли порядка 50 военных, а также пострадали аппаратура связи, боевая техника и опорные пункты на расстоянии 100 метров. Он назвал это самой крупной потерей ВСУ среди командного состава с начала СВО.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 7 октября сообщил о взрыве на военном аэродроме ВСУ в Миргороде. Он заявил, что удар нанесли комплексом «Искандер-К» по складу крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. Рогов назвал это «салютом» по случаю дня рождения президента России Владимира Путина.