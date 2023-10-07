Москва, 7 октября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили штурмовик Су-25 ВСУ в районе населённого пункта Преображенка в Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге 7 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В районе Преображенки сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM производства США», — заявил военный.

Как сообщало ИА Регнум днём ранее, за неделю российские военные уничтожили четыре боевых самолёта и 320 беспилотников ВСУ. В частности, российские истребители и средства ПВО сбили тяжёлый истребитель Су-27, штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель МиГ-29 возле Солдатского в Днепропетровской области, Сергеевки и Клещеевки в ДНР. Всего за время специальной военной операции российская армия уничтожила 486 самолётов ВСУ, 250 вертолётов и 7572 БПЛА.