Москва, 7 октября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Россия сохраняет контакты и с Израилем, и с Палестиной на фоне обострения их отношений и призывает обе стороны прекратить огонь, заявил 7 октября заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Комментируя обострение палестино-израильского конфликта, российский дипломат отметил, что нужно во всём разобраться, выяснить все обстоятельства случившегося.

Он подчеркнул, что Россия призывает обе стороны к сдержанности, и сообщил, что нынешнее обострение стало неожиданностью для Москвы, иначе Россия не допустила бы этого.

«Мы говорили всегда, что это замкнутый круг насилия. Вместо того чтобы договариваться на взаимно приемлемой основе и с учетом международного права, стороны начинают рецидивы насилия», — процитировал Богданова «Интерфакс».

Утром израильские военные сообщили о ракетных ударах со стороны сектора Газа, о гибели мирной жительницы и о ранениях более ста местных человек. После этого Армия обороны Израиля объявила о «готовности к войне» и о нанесении ударов по целям в Газе.

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Официальный представитель израильский армии Даниэль Хагари обвинил палестинцев в том, что по Израилю нанесли 2200 ракет.