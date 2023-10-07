Москва, 7 октября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. В день рождения президента России Владимира Путина 7 октября в 27 регионах страны прошли спортивные мероприятия и различные акции.

Кадр из видео Братья Эдгард и Аскольд Запашные

Народный фронт и движение «Здоровое Отечество» по инициативе жителей страны провели мероприятия, формат которых россияне выбирали сами. Так, во Владивостоке горожане вышли на массовую зарядку, в Чите, Хабаровске, Абакане и Омске — на уборку городских территорий, в Красноярске, Самаре и Грозном — высадку деревьев, в Екатеринбурге установили скамейки на городской аллее. В Дагестане активисты провели автопробеги и приготовили около семи тонн плова для более чем 20 тыс. человек. Помимо этого, мероприятия Народного фронта и «Здорового Отечества» прошли в Махачкале, Каспийске, Кизляре, Лакском и Кулинском районах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3837771" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В Новосибирске провели боксёрскую тренировку, в Краснодаре на празднике раздавали мороженое, в Казани, Йошкар-Оле и Козьмодемьянске оказали гумпомощь участникам спецоперации. В регионах состоялись автопробеги, в городах развесили баннеры с достижениями страны с 2000 по 2023 год. В Красногорске представители Команды Путина отправили на фронт три 12-тонные фуры со всем необходимым, в числе которого оказалось 50 генераторов, 2 тысячи спальников и 2 тысячи пар резиновых сапог.

«Сегодня день рождения лидера Народного фронта, нашего президента, мы отмечаем его ударным трудом. Мы заканчиваем перегружать три фуры, и прямо отсюда гуманитарный груз отправится в направлении новых регионов. Прекрасный день, несмотря на первый снег, я доволен, потому что есть возможность помочь нашим пацанам», — поделился руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Глава молодёжного направления «Здорового Отечества» Екатерина Лещинская в свою очередь подчеркнула, что праздник российского лидера позволил сплотиться вокруг общих и важных ценностей.

«Хотим пожелать Владимиру Владимировичу крепкого здоровья и сил, чтобы и дальше достойно отстаивать интересы нашей страны на мировой арене», — сказала она.

Руководитель Московского городского отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Максим Джетыгенов поддержал Лещинскую и отметил, что вместе с Путиным Россия будет крепко развиваться и становиться ещё сильнее, не забывая старшие поколения в едином порыве стремления к новым высотам.

Представители молодёжного крыла Народного фронта организовали на мероприятии плетение маскировочных сетей и раздали открытки, на которых можно было написать пожелания бойцам на передовой.

«Каждая активность — автопробег, флешмоб, акция — должна быть полезна и отвечать вызовам времени. Сейчас одна из главных задач — поддержать наших парней, поэтому Народный фронт предложил завершить автопробег мастер-классами: вместе изготовить сети и отправить их на линию соприкосновения. Письма солдатам обязательно дойдут до адресатов», — сообщил руководитель молодёжного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

Как сообщало ИА Регнум, первым поздравил Путина с днём рождения его белорусский коллега Александр Лукашенко. Он отметил, что в Белоруссии высоко ценят вклад российского лидера в укрепление всеобъемлющих двусторонних связей. Лукашенко подчеркнул, что патриотизм Путина и его уважение к наследию своей страны снискали заслуженное народное признание.

Президент Киргизии Садыр Жапаров позвонил российскому лидеру и пожелал ему успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья. Главы государств обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество, поговорили о предстоящем визите Путина в Киргизию на заседание Совета глав государств СНГ.

Патриарх Кирилл в своём поздравлении отметил эпохальные перемены в России, случившиеся при Путине. Патриарх отметил высокий уровень взаимодействия РПЦ и государства и выразил президенту признательность за поддержку. Предстоятель РПЦ пожелал главе государства неоскудевающих сил и бодрости духа, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в служении государству.

Лидер общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций», экс-сенатор Франц Клинцевич в беседе с ИА Регнум по случаю дня рождения Путина отметил его роль в преображении России. Он напомнил, что Путин стал в 2000 году президентом той страны, с которой на тот момент перестали считаться, авторитет которой был на нуле, а теперь она стала стабильной мировой державой. Как указал Клинцевич, благодаря президенту Россия становится реальным лидером в мире, процветающим государством. Экс-сенатор подчеркнул, что Путин сейчас объединяет великую семью, восстанавливает справедливость и возвращает исконно русские земли.

Замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия», зампред Госдумы председатель Комиссии Генерального совета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова рассказала ИА Регнум, что переживала перед первой встречей с президентом, однако в то же время ждала её, как встречу с хорошо знакомым человеком.

«Ведь выступления Владимира Владимировича по телевидению видишь практически каждый день», — пояснила она.

Кузнецова напомнила, что в начале 2000-х Владимир Владимирович принял раздираемую на части Россию и провёл страну по узкой дорожке к новым вершинам величия, мудрыми решениями бережно сохраняя главное — традиции и ценности, веру, семью, историю.