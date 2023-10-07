Москва, 7 октября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Движение дочерей офицеров «Катюша» подготовило ко дню рождения президента Владимира Путина свитера. Один — для российского президента, а остальные — для бойцов на передовой.

Кадр из видео «Движение дочерей офицеров «Катюша»

«На свитере президента надпись «один за всех», а на остальных, которые отправятся на фронт, — «и все за одного». Ведь сегодня самый лучший подарок для Владимира Владимировича — это непоколебимая сплочённость нашей армии. А армии, в свою очередь, важно чувствовать, что президент рядом», — говорится в публикации движения «Катюша».

Движение дочерей офицеров поздравило президента с днём рождения. Там считают, что девиз из романа Александра Дюма очень точно и ёмко объясняет взаимоотношения армии и президента. «Катюши» напомнили, что когда Россия противостоит всему западному миру, все — те, кто на фронте и те, кто в тылу, весь российский народ, — становятся с президентом единым целым, и все вместе приближают победу.

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В этом году 7 октября Путин празднует свой 71-й день рождения. Свои поздравления в этот день уже направили лидеры ряда государств, включая глав Азербайджана, Туркмении, Белоруссии и Киргизии. Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора пожелал главе Российского государства здоровья. Сердар Бердымухамедов поблагодарил Путина за вклад в развитие отношений между странами и поздравил с днём рождения. Александр Лукашенко подчеркнул, что российский лидер беззаветно служит Отечеству, отметив его патриотизм и твёрдое отстаивание интересов страны на международной арене.

Лидер общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций», экс-сенатор Франц Клинцевич в беседе с ИА Регнум по случаю дня рождения Путина отметил его роль в преображении России. Он напомнил, что Путин стал в 2000 году президентом той страны, с которой на тот момент перестали считаться, авторитет которой был на нуле, а теперь она стала стабильной мировой державой. Как указал Клинцевич, благодаря президенту Россия становится реальным лидером в мире, процветающим государством. Экс-сенатор подчеркнул, что Путин сейчас объединяет великую семью, восстанавливает справедливость и возвращает исконно русские земли.