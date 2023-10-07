Москва, 7 октября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с днём рождения и отметил эпохальные перемены в стране, которые произошли под руководством российского лидера. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба Русской православной церкви.

Дарья Антонова ИА Регнум Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«С честью и достоинством неся нелёгкое бремя трудов на высоком и ответственном посту президента, Вы вносите значимый личный вклад в отстаивание подлинного суверенитета страны, проявляете деятельную заботу о её социально-экономическом развитии, что отзывается благодарностью в сердцах миллионов людей», ― говорится в поздравлении патриарха.

Патриарх отметил высокий уровень взаимодействия Церкви и государства и выразил президенту признательность за поддержку различных инициатив РПЦ, направленных на возрождение и созидание общенациональных святынь, сохранение богатого исторического, духовного и культурного наследия.

Предстоятель РПЦ пожелал Путину неоскудевающих сил и бодрости духа, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в служении государству.

Как сообщало ИА Регнум, в этом году 7 октября Владимир Путин празднует свой 71-й день рождения. Ранее его, в частности, поздравили лидеры Азербайджана, Туркмении и Белоруссии Ильхам Алиев, Сердар Бердымухамедов, Александр Лукашенко.

Президент Киргизии Садыр Жапаров в телефонном разговоре с Путиным тепло поздравил российского коллегу с днём рождения, пожелав ему крепкого здоровья и дальнейших больших успехов в ответственной государственной деятельности.