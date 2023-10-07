Киев, 7 октября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Украинские силовики задержали двух жителей Киева и Львовской области, изготавливавших и продававших призывникам фиктивные документы о наличии несовершеннолетних детей для уклонения от мобилизации и выезда за рубеж. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба нацполиции Украины.

Global Look Press/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine

«Одной из схем было изготовление поддельных свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, ведь наличие у мужчины троих и более детей, не достигших 18-летнего возраста, даёт ему право беспрепятственного выезда за пределы Украины. За свои «услуги» злоумышленники просили до десяти тысяч долларов», — говорится в сообщении.

По информации полицейских, были задержаны двое жителей Киева и Львовской области, которым предъявили обвинение по статье «содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, советов и указаний, совершенном по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам». Осуждённые по этой статье могут получить от семи до девяти лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет с конфискацией имущества.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября стало известно, что в даркнете предлагают жителям Украины приобрести свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации. Продавцы таких документов обещают покупателям внесённый во все базы официальный документ и организацию фальшивых похорон в случае необходимости.

Позднее в этот же день Национальный банк Украины (НБУ) в своём октябрьском обзоре сообщил, что в стране на фоне миграции и мобилизации наблюдается нехватка рабочей силы. При этом специалисты НБУ зафиксировали рост количества вакансий на рынке труда страны.