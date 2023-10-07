Москва, 7 октября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Первые ночные заморозки зафиксировали в ночь на 7 октября в Москве и Московской области. Они стали четвёртым случаем такой холодной ночи в этом столетии, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Прошедшая ночь выдалась холодной, а местами и морозной. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила 0,2 градуса, а на отдельных участках МКАД она понижалась до минус 1,4 градуса», — сообщила синоптик в Telegram-канале.

Позднякова отметила, что мороз отмечался в Тушино и Зеленограде, где температура снизилась до минус 0,8 градуса. Во Внуково было минус 2 градуса. Прошлый раз, когда в ночь на 7 октября фиксировали резкие заморозки, был в 2015 году — минус 1,4 градуса на метеостанции на ВДНХ. Потепления в ближайшее время ждать уже не придётся.

«В начале следующей недели ночи станут ещё холоднее, померкнет очарование скверов и садов», — резюмировала Позднякова.

Как заявил 5 октября руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, несмотря на то что сезоны сдвинулись из-за глобального потепления, которое в России ощущается лучше, чем в остальном мире, россиянам ещё понадобится шуба в январе. Нынешнее лето, по его словам, стало одним из трёх наиболее тёплых с 1891 года, но другой стороной монеты являются такие опасные природные явления, как сильные осадки, ураганные ветры и засухи, число которых будет расти. В то же время этот процесс сложно спрогнозировать, отметил Шумаков.