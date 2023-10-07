Киев, 7 октября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы России пресекают все попытки украинской армии начать масштабные боевые действия, а российские минные поля пересечь невозможно. Об этом 7 октября рассказал боец ВСУ Александр Солонько в беседе с изданием New voice of Ukraine.

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«Беспилотные летательные аппараты «Орлан» постоянно над нашими головами. <…> Фактически у вас нет никакой возможности спрятаться и скрытно перебросить силы и средства», — пожаловался он.

По словам военного, ВСУ могут произвести какую-либо атаку или вылазку только в ночное время и то не всегда, так как в противном случае можно оказаться под обстрелом российской артиллерии.

Отсутствие у украинской армии превосходства в воздухе является серьёзной проблемой, отметил Солонько.

«Каждый день бомбы падают на головы, на позиции, на логистические маршруты, на места, где, возможно, противник считает, что есть какие-то цели в виде техники или личного состава, складов или командных пунктов», — пояснил он.

Боец украинской армии добавил, что Вооружённые силы России западная и киевская пресса абсолютно незаслуженно представляет как неумелые и бесполезные, в то время как фактически российские войска мгновенно приспосабливаются к любым изменениям в зоне боевых действий и мастерски находят выход из любых напряжённых ситуаций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-службы группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские солдаты за сутки успешно отразили семь попыток атак ВСУ на краснолиманском направлении. Военный уточнил, что в результате этого украинская армия лишилась порядка 60 человек личного состава.

Ранее в этот же день глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, говоря о взрыве на складе крылатых ракет ВСУ в Полтавской области, заявил, что на одном из украинских военных аэродромов ночью прозвучал первый «салют» в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Он уточнил, что удар был нанесён ракетой комплекса «Искандер-К».