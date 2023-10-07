Берлин, 7 октября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. В Германии следователи, ведущие расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» осенью прошлого года, подозревают Польшу в дезинформации. Об этом со ссылкой на собственные источники 7 октября сообщила газета Die Welt am Sonntag.

Global Look Press/Danish Defence/Keystone Press Agency

Издание напомнило, что в Варшаве считают ложным «польский след» в подрыве газопроводов. Недавно польская сторона прислала в Берлин собственный список людей, которые якобы могут иметь отношение к атакам на Nord Stream, в их числе те, кто предположительно связан с Россией.

«Следователи скептически относятся к новой информации и подозревают, что за ней кроется дезинформация со стороны Польши на фоне избирательной кампании», ― говорится в статье.

Источники издания добавили, что в спецслужбах также считают возможным предоставление преднамеренно ложных сведений. Пока в ФРГ продолжают работать со следами, которые ведут на Украину.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма. Он заявил, что цель диверсии — подорвать энергетическую безопасность европейского континента. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что у Кремля есть доказательства причастности англосаксов к теракту.

Журналист Сеймур Херш в феврале опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках», в котором привёл данные о том, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Вскоре после этого западные СМИ начали активно транслировать версию о причастности Украины. The New York Times в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. С версией о том, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая «проукраинская группировка», выступило также немецкое издание Die Zeit.

В конце августа французское издание Le Figaro сообщило, что Украина стала главным подозреваемым в совершении терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года.

Следователи прокуратуры Германии уже почти уверены в причастности к подрывам газопроводов яхты Andromeda, арендованной 6 сентября в немецком городе Варнемюнде. На борту якобы обнаружили следы взрывчатого вещества октоген, которое можно использовать под водой. Аренду корабля оплатило варшавское турагентство Feeria Lwowa.

Немецкие следователи изучают доказательства того, что Польша послужила оперативной базой для атак на газопроводы. Согласно материалам расследования, здесь находился центр логистики, отсюда финансировались атаки.

В свою очередь, в Польше заявили, что яхта Andromeda и её команда не были причастны к подрывам «Северных потоков». Уполномоченный польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин подчеркнул, что на борту не было никого, кто располагал бы военными или диверсионными знаниями, а сама поездка имела исключительно туристический характер.