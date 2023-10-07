Москва, 7 октября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Новозеландские учёные-геологи создали самую точную карту затонувшего континента Зеландия и объяснили его резкое погружение под воду, говорится в материале «РИА Новости».

Global Look Press/Robert Haasmann/imageBROKER.com

«Зеландия — это не морские острова, а целый материк площадью пять миллионов квадратных километров», — выяснили учёные.

По их мнению, Новая Зеландия является лишь малой частью огромного осколка Гондваны, почти полностью скрытого в океане. Морские экспедиции последних лет и спутниковые данным позволили геологам воссоздать детальную карту седьмого континента, о котором геологи говорили с XIX века. Учёные выяснили, что в Зеландии есть равнины, горы, плато, впадины и шельф, спрятанные под водой.

Гондвана — гигантский суперматерик, который сотни миллионов лет назад объединял Африку и Южную Америку, Антарктиду и Австралию. Зеландия же когда-то составляла около 5% площади Гондваны.

Новозеландский учёный Ник Мортимер, посвятивший жизнь исследованию этого региона и доказательству существования седьмого континента, вместе с коллегами завершил составление карты континента, а также смог точно описать раскол Гондваны. Так, учёные доказали, что примерно сто миллионов лет назад отделились объединенные Австралия и Антарктида, при этом Зеландия ещё соединялась с западной Антарктидой. И поскольку разделялись они порядка двух десятков миллионов лет, основание континента сильно истончилось и ушло под воду.

Российские учёные также проанализировали данные морского бурения и пришли к выводу, что после отделения от Австралии Зеландия была гораздо менее утоплена и даже осушалась. Они провели параллель с хребтом Ломоносова в Северном Ледовитом океане, который считается продолжением Евразии. Там такой же тонкий фундамент под водой. По их мнению, обе области долгое время располагались вблизи уровня моря, а затем испытали быстрые погружения до большой глубины.

Мортимер в одной из своих статей писал, что с морских плато Кэмпбелл и Челленджер, расположенных по обеим сторонам Новой Зеландии, удалось поднять материковые горные породы, что позволило очертить границы и оценить площадь блока.

Ещё одним аргументом в пользу реальности Зеландии стало обнаружение учёными следов глубинного расплава, который внедрялся в толщи в процессе распада этой части Гондваны. Расплав по составу похож на тот, что нашли в корневой части древних континентов.

Таким образом, по данным учёных, 95 процентов Зеландии скрыто под водой.

Как сообщало ИА Регнум, скрытый под водой древний континент Зеландия обнаружили в ходе масштабного 10-летнего исследования. Учёные в 2017 году доказали, что континентальная толщина коры нового материка в пределах 10−30 км, тогда как на территории Новой Зеландии толщина коры составляет около 40 км. Такая толщина типична для материков. Толщина земной коры океанических бассейнов не превышает 7 км.