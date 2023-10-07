Москва, 7 октября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре президентом России Владимиром Путиным поздравил его с днём рождения, сообщили 7 октября в пресс-службе армянского правительства.

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Пашинян поздравил президента России с днем рождения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что лидеры государств обсудили ситуацию с беженцами, покинувшими Нагорный Карабах, и другие вопросы.

Лидер общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций», экс-сенатор Франц Клинцевич в беседе с ИА Регнум в связи с днём рождения Путина отметил, что он стал известен по всему миру, сделав Россию сильной державой.

«Он стал олицетворением стойкости, мужества, государственного суверенитета, патриотизма, он авторитет России. И сейчас, когда говорят «Россия» и «Путин», то представляют их только вместе», — сказал Клинцевич.

Бывший сенатор подчеркнул, что Россия осталась единственной страной, где суверенитет и свобода слова остаются реальностью.

Как сообщало ИА Регнум, Путина с днём рождения также поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Главы государств в беседе также отметили успешное развитие отношений между странами и обсудили новые перспективы для сотрудничества.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, поздравляя российского лидера, отметил его большой вклад в развитие туркменско-российских отношений. Путин также отметил деятельность коллеги на этом направлении.