Москва, 7 октября, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Почетный президент Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна ФМБА России Леонид Ильин ушёл из жизни в возрасте 95 лет. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба ФМБА в Telegram-канале.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Леонид Ильин

«ФМБА России с глубоким прискорбием сообщает, что 7 октября 2023 года на 96 году жизни скончался великий учёный и организатор здравоохранения, почетный президент ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России Леонид Андреевич Ильин», — говорится в сообщении.

Ильин родился 15 марта 1928 года в Харькове и окончил с отличием Военно-морской факультет Первого Ленинградского медицинского института им. И. П. Павлова в 1953 году, тогда же начав свой трудовой путь.

В 1968 г. профессор Ильин возглавил самый крупный в мире научный центр в области радиобиологии, радиационной медицины и радиационной безопасности — Институт биофизики Минздрава СССР — и проработал на этой должности в течение 40 лет. Кроме того, Л. А. Ильин более 30 лет представлял СССР и Россию в Научном комитете ООН по действию атомной радиации и два раза избирался в Главный Комитет Международной Комиссии по радиационной защите.

В 1978 году Ильина избрали действительным членом Академии медицинских наук СССР, с 1980 по 1984 год он был членом Президиума, а с 1984 по 1990 год являлся вице-президентом АМН СССР. Академик Ильин удостоен Ленинской премии, Государственных премий СССР и России и дважды премии Правительства за научные исследования и практические разработки в области защиты персонала, населения, а также личного состава вооружённых сил от воздействия радиации.