Лондон, 7 октября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Чтобы сохранить бодрость и работоспособность на весь день, не стоит пропускать завтрак или заменять самый важный приём пищи чашкой кофе натощак. К такому выводу пришли в компании Protein Works, по результатам проведённого в Великобритании исследования. Об этом сообщил журнал о здоровье Healthnews.

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Участников исследования поделили на четыре группы и предложили им четыре варианта завтрака, наиболее популярные в Британии и в США, ― с продуктами питания с высоким содержанием белка, с большим количеством сахара, чашку кофе. Испытуемые в четвёртой группе пропускали завтрак.

В результате выяснили, что те, кто начинает день с кофе, говорили о повышении работоспособности с девяти утра до полудня, однако потом действие кофеина, повышающего мозговую активность, сходило на нет, и к 13 часам производительность падала.

Предпочитающие отказаться от приёма пищи с утра заявили, что их активность и производительность снижалась в период с девяти утра до 12 часов дня, а после этого спад энергии усиливался.

При этом завтраки с высоким содержанием сахара привели к увеличению работоспособности на 10% в течение часа, но уже к 12 часам дня продуктивность резко понизилась.

Идеальным оказался завтрак, содержащий достаточное количество белка и сложных углеводов. Добровольцы из это группы продемонстрировали самую высокую продуктивность.

Как сообщало ИА Регнум, доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова указала на необходимость кардинально ограничить употребление продуктов питания, вредящих здоровью сосудов. По словам специалиста, на первом месте в этом списке находится сахар. Также в это число входят считающиеся безобидными ароматизированные йогурты, используемые для «здоровых» завтраков и перекусов. Кроме того, особенно опасны в этом смысле сладкие газированные напитки, в состав которых помимо сахара входят вредные красители.

Доктор медицинских наук, известный телеведущий Александр Мясников назвал продукты питания, обладающие противовоспалительным эффектом. В их число вошли пиво и вино. По словам врача, таким же эффектом обладают фрукты, орехи, овощи, цельные зёрна, хлопья на завтрак, нежирный сыр, а также чай и кофе.